Nikita e l' occasione offerta dagli 007

(Di mercoledì 13 settembre 2023)Iris ore 21 Con Anne Parillaud, Tcheky Karyo e Jeanne Moreau. Regia di Luc Besson. Produzione Francia 1990. Durata. 1 ora e 43 minuti LA TRAMAè una barbona tossica che finisce in galera dopo una rapina conclusasi in un bagno di sangue. L'aspetta l'ergastolo, senonchè un uomo dei servizi segreti le offre la chance. Avrà salva la vita se diventa un'assassina dei servizi.non ha scelta. Si arruola e si rivela presto una killer di rara efficienza. Ma un giorno si innamora e la sua esistenza è di nuovo messa in discussione. PERCHE' VEDERLO perchè a 30 anni di distanza rimane il film migliore di Besson, un action movie molto imitato raramente eguagliato.Anche la Parillaud è al suo top, supportata da prestigiose "partecipazioni" (Karyo, Jeanne Moreau e un allora sconosciuto Jean ...