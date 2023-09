Niente più chemio | Messina Denaro e la decisione che spiazza tutti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si aggravano sempre di più le condizioni del boss mafioso Matteo, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila dove è sottoposto alla terapia del dolore per il tumore al colon giunto al quarto stadio da cui è affetto. A L'Aquila ci sono la figlia Lorenza Alagna, che di recente ha chiesto di potere avere il cognome del padre, e la sua legale, e nipote, l'avvocata Lorenza Guttadauro. La figlia lo ha potuto vedere seppure con le misure di sicurezza mentre la legale ancora non ci ha parlato. Ma è lì per eventuali istanze urgenti.è ricoverato dallo scorso 8 agosto all'ospedale San Salvatore in Abruzzo dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per un blocco intestinale. Da allora il boss 62enne viene alimentato per via parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è ...

Se non succedela camorra non ha motivi per fare tanto chiasso. Se lo fa è perché si sentedebole. Questa è una mia chiave di lettura". "Dobbiamo lottare contro certa gente perché il bene ...Galarneau gioca meglio, atleticamente sembrafresco, corre su tutte le palle, risponde bene e ... sostenuto da un ottimo servizio e la leggerezza di chi non hada perdere. Tutto il contrario ...... nei negozi che attualmente vendono la sostanza non si potrannoacquistare prodotti da ingerire ... ' Conosco Filomeni, ma non ci ho parlato Non sodi questa iniziativa, non ne sono a ...'La gente non si vergognadi' lo pensa l'88% degli italiani. Il 30% è molto d'accordo con l'affermazione 'non sopporto la gente che non sa stare a tavola'. In una prospettivaallargata ...

Troppi furti, niente più caffè all’Università di Palermo MeridioNews - Edizione Sicilia