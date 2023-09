Nicola Gratteri nuovo capo Procura di Napoli

E', 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia.è il nuovo procuratore di Napoli. La sua candidatura è stata votata a maggioranza dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il magistrato, fino ad oggi ha guidato guida la ...Le toghe progressiste hanno sostenuto la necessità di continuità con l'attuale reggente, quelle più conservatrici hanno votato per il ricambio con il procuratore di Catanzaroè il ..., 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia. Il posto di procuratore di ...

Nicola Gratteri nuovo procuratore capo di Napoli, è stato nominato a maggioranza Il Fatto Quotidiano

Nicola Gratteri nuovo procuratore di Napoli: battuti Amato e Volpe al Csm ilmattino.it

Dopo oltre 30 anni in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta in Calabria, il magistrato prende la guida della procura più grande d’Italia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...E' Nicola Gratteri, 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d'Italia. (ANSA) ...