Nicola Gratteri | il giudice “solo” e lontano dalle correnti minacciato dalla ‘ndrangheta e dai veleni di pezzi della politica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il magistratoconcluderà la sua carriera a Napoli. Il Csm lo ha deciso andando anche oltre il minimo dei voti che servivano per la nomina a capopiù grossa procura europea: 19 voti al Plenum non lasciano dubbi sulla sua candidatura e spazzano in uncolpo tutti ie gli attacchi che, da più di un anno,è stato costretto a subirecamere penali e da. E se nei mesi scorsi c’era chi invocava l’intervento addirittura del presidenteRepubblica, a poche orediscussione al Plenum il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha chiesto al presidenteCamera di intervenire sul Consiglio ...

ROMA "è il nuovo procuratore capo di Napoli. Lo ha deciso, a maggioranza, il plenum del Csm. Il magistrato fino ad oggi è stato alla guida della procura di Catanzaro. Il posto di procuratore ...è il nuovo procuratore di Napoli : la nomina è arrivata oggi 13 settembre dal plenum del CSM , il Consiglio Superiore della Magistratura.nuovo procuratore di Napoli La ..., 65 anni, attualmente a Catanzaro... è il nuovo procuratore della Repubblica di Napoli . E' stato questo, il responso odierno dopo la riunione dei magistrati del Consiglio superiore ..., 65 anni, é il nuovo procuratore della Repubblica di Napoli. L'attuale capo dei pm di Catanzaro è stato nominato alla guida della Procura più grande d'Italia a maggioranza dal Plenum ...

Nicola Gratteri nuovo procuratore capo di Napoli, è stato nominato a maggioranza. Sotto scorta dal 1989, in prima linea ... Il Fatto Quotidiano

Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Il Csm diviso sulla sua nomina Open

Così Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia commenta all'esterno di Montecitorio la nomina di Nicola Gratteri come nuovo procuratore capo di Napoli.I portavoce e i coordinatori del Movimento 5 stelle Calabria: «A lui vanno i ringraziamenti per quanto fatto nella sua, nostra, terra» ...Magistrato anti ‘ndrangheta per eccellenza, da 30 anni sotto scorta, Nicola Gratteri lascia la Calabria, dove ha svolto tutta la sua carriera, per guidare la procura di Napoli, l’ufficio requirente ...