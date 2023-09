Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli Il Csm diviso sulla sua nomina

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il cerchio si chiude. Dopo la, e l’annessa delusione, di Giovanni Melillo alla guida della Dia, a distanza di più di poco più di un annoè stato eletto dal Csm per ricoprire il ruolo didi. Unaattesa da tempo e che ha visto anche oggi il Consiglio superiore della magistratura spaccato: 19 voti sono andati all’ormai ex capo della procura di Catanzaro, 8 alla procuratrice aggiunta della città partenopea Rosa Volpe e 5 aldi Bologna Giuseppe Amato. A essere determinante per la maggioranza dei votanti è stato il curriculum del magistrato: 140 latitanti arrestati in tutte le operazioni condotte, alcuni anche nella lista dei 30 più pericolosi. In mattinata era anche arrivata la benedizione di Matteo Renzi, leader ...