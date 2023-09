Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli | dopo la lotta alla ‘ndrangheta è pronto a dichiarare guerra alla camorra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è stato nominato ildianni in prima linea a combattere la, prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, da oggi dovrà fronteggiare laè ildiè ildi: il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso seppur non essendo tutti concordi. Capo dei pm di Catanzaro ha avuto così la guida della procura più grande e complicata de gestire di tutta Italia. Al plenum del Csm è finita così: 19 voti per, 5 per il ...