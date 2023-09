(Di mercoledì 13 settembre 2023)– Nel primo pomeriggio di lunedì 11 settembre l’On.sottosegretario al Ministero dei beni ambientali e culturali, accompagnato dal suo Staff, ha visitato gli ambienti del manufatto denominato “”, per rendersi conto dello stato dei luoghi e per avere utili informazioni circa l’utilizzo dei citati locali. La visita, preventivamente concordata con il Commissario Straordinario Reppucci, era stata sollecitata dall’artista Antonio Rezza che prima della dichiarazione di sgombero del 2018 occupava alcuni ambienti per svolgervi attività di carattere teatrale. Presente all’incontro anche la dott.ssa Lambousier della Soprintendenza ai beni architettonici. Il Commissario Reppucci e l’arch. Panetta, dirigente ai Lavori Pubblici, hanno fatto presente che quella struttura ...

Parteciperanno all'evento anche il Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma, l'IstitutoVeneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio - Colonna Gatti di Anzio -, ...Sgarbi, Sottosegretario di Stato alla Cultura e sindaco di Arpino, ieri è venuto ae si è incontrato con il Prefetto Antonio ...... in collaborazione con l'Area Marina Protetta "Regno di" e Oceanomare Delphis onlus. ... protagoniste del mondo nell'immaginario dell'autore; " Viaggio in Italia " diSella (insieme ...... in collaborazione con l'Area Marina Protetta 'Regno di' e Oceanomare Delphis onlus. A ... protagoniste del mondo nell'immaginario dell'autore; 'Viaggio in Italia' diSella (insieme ...

Nettuno, Vittorio Sgarbi alla "Divina Provvidenza" Il Faro online

Nettuno Wine Festival 2023: i migliori prodotti del territorio e i vini ... Il Quotidiano del Lazio

Parteciperanno all’evento anche il Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma, l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, a ...Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato alla Cultura e sindaco di Arpino, ieri è venuto a Nettuno e si è incontrato con il Prefetto Antonio Reppucci, ...«L'ennesimo sfregio al patrimonio culturale nazionale, con danni che sembrano essere contenuti». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i ...