Nemmeno uno squallido abbraccio | lady Bonucci demolisce la Juve | la rivelazione

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra Leonardoe lantus, è cosa nota, è finita malissimo: il difensore trascina il suo ex club in tribunale, dopo essere stato de facto messo fuori rosa prima di passare all'Union Berlino. Il contesto è insomma infuocato. E ora a gettare benzina su un fuoco acceso e prosperoso è Martina Maccari, la moglie di, che ha vergato una lunga e durissima lettera con cui picchia durissimo anche contro lantus. "Cosa ci rimane quindi?un, ultimo- si legge sul suo profilo Instagram accanto a una foto dell'esterno dello Stadium in una giornata uggiosa -. È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare. Perché guardarti mi fa credere che per un momento, forse, tu possa sentirmi", parte in quarta. E ...

L'affondo di Martina Maccari nei confronti della Juventus con un lungo post su Instagram: "Oltre il moderno tritacarne, pensavo avremmo continuato a curarci l’una con l’altra. Mi dispiace tanto. Non c ...Le questioni extra campo continuano ad agitare la Juventus, anche se riguardano i singoli e non l'intera società come avveniva qualche mese fa. Da una parte c'è Paul Pogba, dall'altra Leonardo Bonucci ...Il messaggio di Maccari è rivolto direttamente alla Juventus, che definisce un’amica con la quale ha dovuto condividere il marito Bonucci per tredici lunghi anni. “È in una mattina di pioggia torinese ...