‘Natural Reaction’ by Marcantonio | la nuova opera per un grido a tutela degli animali

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I viaggiatori in transito nell’area di imbarco E dell’Aeroporto Leonardo da Vinci possono ammirare unad’arte contemporanea. Si tratta di Natural Reaction By, che raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro metri. L’installazione si completa con uno schermo da cinquanta pollici incastonato nel corno per unquasi disperato, un messaggio potente a. “Quante volte ogni giorno pensiamo che la nostra società stia prendendo una deriva troppo stressante, consumistica e compromettente? Quanto del nostro atteggiamento altera l’equilibrio naturale del mondo che ci circonda? E cosa rimane dentro di noi del mondo naturale a cui apparteniamo?”, queste le domande che vuole suscitare ...

È un messaggio potente quello che racconta "" By Marcantonio, l'opera di arte contemporanea raffigurante un rinoceronte bianco in dimensioni reali, per una lunghezza di circa quattro ...È quanto ha affermato Veronica Pamio, vice president External Relations and Sustainability di ADR , in occasione della presentazione di "" By Marcantonio, l'opera di arte ...È quanto ha affermato Veronica Pamio, vice president External Relations and Sustainability di ADR , in occasione della presentazione di "" By Marcantonio, l'opera di arte ...È quanto ha affermato Simonetta Giordani, segretario generale dell'Associazione Civita in occasione della presentazione di "" By Marcantonio, l'opera di arte contemporanea ...

Inaugurata a Fiumicino opera di Marcantonio "Natural Reaction" - Il ... Il Sole 24 ORE