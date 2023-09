Nato | Ue e ricostruzione Il futuro dell’Ucraina dipinto dal Gmf

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’edizione 2023 del Transatlantic Trends (Tt), sondaggio pubblicato con cadenza annuale dal German Marshall Fund che si occupa di rilevare gli orientamenti della popolazione tanto in territorio europeo quanto in quello statunitense, ha riservato una sezione specifica al. Al suo interno sono espresse le opinioni degli intervistati riguardo alle possibili opzioni di policy che i propri governi, in quanto Stati sovrani o in quanto membri di organizzazioni internazionali e sovranazionali, potrebbero perseguire. I risultati registrati dallo studio demoscopico mostrano come in generale i cittadini delle due sponde dell’Atlantico siano favorevoli ad una maggior integrazionenel sistema euroatlantico, anche se con intensità diverse a seconda di Paesi di provenienza o di schieramenti politici di ...

L’eredità della Guerra Fredda, terminata senza che si fosse verificato un conflitto armato di grandi proporzioni in Europa, pareva configurarsi in un “nuovo ordine mondiale” a egemonia statunitense ne ...La Nato metterà in atto una manovra anti-Russia con 41mila soldati nel 2024, e sarà la più grande dai tempi della Guerra Fredda. La Nato terrà ...