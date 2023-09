Nathan van Hooydonck sta bene ed è fuori pericolo | ' Esami per capire la natura del malore'

Hooydonck sta meglio, dopo il malore avuto alla guida e il conseguente incidente provocato, il giovane ciclista del team Jumbo - Vismanon è fuori pericolo. Subito dopo l'incidente, si era ...Roma, 12 set.Hooydonck e' ricoverato in condizioni disperate in ospedale a causa di un malore mentre era a bordo della sua auto a Kalmthout, in Belgio.Hooydonck si sarebbe sentito male mentre era ..."Abbiamo appreso una notizia terribile questa martedì mattina - ha detto il vincitore nel pomeriggio della 16esima tappa dellla Vuelta - volevo vincere per il mio migliore amico,Hooydonck.Il ciclista 27enneHooydonck è uscito dal coma farmacologico . Il passista belga sarebbe cosciente e fuori pericolo di vita dopo l'infarto subito alla guida della sua auto vicino ad Anversa. Il corridore ...

Malore al volante per Nathan Van Hooydonck: "Nessun danno cerebrale" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ciclismo, Van Hooydonck esce dal coma: aveva avuto un infarto mentre era alla guida la Repubblica

Nathan Van Hooydonck, ciclista di 27 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni disperate a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto. La moglie, all'ottavo mese di gravidanza, è stata ...Verserebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, il ciclista belga Nathan van Hooydonck. Il 27enne è infatti rimasto coinvolto in un sinistro stradale martedì mattina dopo un malore ...Roma, 12 set. (askanews) – Nathan Van Hooydonck è ricoverato in condizioni disperate in ospedale a causa di un malore mentre era a bordo della sua auto a Kalmthout, in Belgio. Van Hooydonck si sarebbe ...