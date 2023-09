Nata con 1 euro di capitale | ora macina più mld di Tim Stm | chi è il big nascosto dell' imprenditoria lombarda

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Miracolo a Milano” è un film fantastico del 1951 diretto da Vittorio De Sica. Settant’anni dopo il prodigio meneghino s’è ripetuto questa volta nei numeri dei bilanci 2021 depositati dalle aziende in Lombardia che per quanto riguarda il fatturato vedono al primo posto Telecom Italia seguito da Edison. Ma terza in classifica e prima per volume di utili per ben 8,9 miliardi disu 9 miliardi di utile è la Send To Me (STM) srl,con unsociale di solo une che è stata costituita solo a settembre del 2020. Segui su affaritaliani.it

Le intersezioni della geopoliticala transizione energetica portano in primo piano ancora le ... L' industria dei chip erasul modello della produzione "just in time", catene della produzione ...Federbonus,inizialmente per le cessioni di pacchetti di crediti fiscali di almeno due milioni di euro, punta ad estendersi anche ai contribuentisomme inferiori da incassare. La soglia ...Altro campione presente è il lombardo Giacarlo Maroni Junior, tricolore Sportscar Motori Moto 2022 ed ora sulla neoNova Proto NP 01propulsore turbo. In classe 2000 svetta il nome del sardo ...Non a caso, da poche settimane sul social cinese èla pagina 'Magneti di Milano', dove i suoi gestori mostrano video di pescamagnete nelle acque dolci del capoluogo e della sua provincia. ...

Paziente salvata da ictus ringrazia l'ospedale con un ritratto di ... LA NAZIONE

«Quasi per gioco», nella mente nata colorata di Paola Pallottino Il Manifesto

La relazione con Mario Monicelli, la fine della Dolce vita e la lotta per affermare sé stessa nel nuovo libro Mio amato Belzebù. L’amara dolce vita con Monicelli e compagnia ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri di Torino, dopo due anni lascia il capoluogo piemontese, per assumere a Roma il comando del Reparto Autonomo. "Vado via non in lacri ...