Un'attrazione per fiorentini e turisti che può essere anche utile dal punto di vista della sicurezza.... 'A una mia precisa domanda in merito alla causa ditra la Fondazione e l'ex - direttrice, ... In queste ore si registra l'apertura del sindaco di Firenze Dario: 'Noi siamo disponibili a ...... i diritti e ildi qualità, allora forse l'indirizzo lo aveva sbagliato prima"), l'apoteosi ... Dario, che si aspetta una candidatura significativa alle europee di giugno, è il più lesto ...Il Pd è nato per difendere il, l'ambiente e i diritti, sta scritto nel nostro Statuto, ... Il sindaco di Firenze Dario, al Corriere , afferma: "La soluzione ai problemi interni non è ...

Nardella: “Al lavoro per installare la ruota panoramica alle Cascine” LA NAZIONE

Canottieri a caccia di investitori. E Nardella chiede una norma ad hoc LA NAZIONE

Firenze, 13 settembre 2023 - Sul fronte sicurezza "il presidio fisso alle Cascine è opportuno ma deve essere frutto di avvicendamento di varie forze che si sostituiscono nell'arco delle 24 ore. La pol ..."Ho ancora dieci mesi di lavoro come sindaco. In molti mi hanno chiesto di rendermi disponibile per le elezioni Europee, quando sarà il momento non mi tirerò indietro se il Pd ritiene che possa essere ..."Nel piano urbanistico – aggiunge – si offre la possibilità di rifare la sede in un’altra area, sulla destra d’Arno, area destinata a impianto sportivo. Possiamo fare il project financing su ...