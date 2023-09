Napoli | la denuncia di una donna | “sono stata sequestrata e violentata in un furgone”

...provincia diritenuta responsabile di truffa. Le indagini hanno permesso di far luce su alcune transazioni online, effettuate con la carta prepagata della vittima che, in fase di, ha ...Vandali in azione nella stazione della Linea 1 di Salvator Rosa, devastati i pannelli di cartongesso nei corridoi. Ladi Giuseppe Alviti, segretario generale della Federazione Nazionale Lavoratori Italia: 'Urge un presidio fisso delle forze dell'ordine. Il raid ha interessato, nella serata di ieri attorno ......arbitra Milone Sport [ 13/09/2023 ] Virtus Francavilla con il Crotone arbitra Mirabella di... Questa volta però a Porto Cesareo e laè scattata sempre ai danni di un 50enne brindisino. ...Arrestato uomo di 42 anni dopo ladella vittima

Napoli, a 220 km/h sulla tangenziale: il video-denuncia La7

Auto rubata sul lungomare, la denuncia: "Napoli bella ma invivibile. La gente vede però tace" NapoliToday

Ha raccontato di essere stata rapinata e violentata nei pressi della stazione degli autobus di piazza Garibaldi a Napoli ...Montella (Av) - I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato in stato di libertà una trentenne della provincia di Napoli ritenuta responsabile di truffa. Le indagini hanno permesso di far ...L’uomo le avrebbe sequestrato il cellulare, vietato di uscire da sola e le avrebbe imposto cosa indossare. Arrestato 42enne a Castellammare di Stabia (Napoli) Dopo l'operazione per dimagrire la sua vi ...