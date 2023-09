Napoli-Juve | sfida di mercato per il talento Sudakov dello Shakhtar

Il sabato della quarta giornata del campionato di Serie A si conclude alle 20.45 con Genoa -( Fabbri ). Nelle altre designazioni, Fiorentina - Atalanta (domenica alle 18), diretta da Pairetto ......le proprie ambizioni contro una squadra forte e reduce dalla bella vittoria in casa del. ... Andiamo a vedere la probabile formazione della. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, ...A scriverlo è TuttoJuve che però sottolinea: "Il giocatore però non piace solo alla Juventus , viene seguito anche daled un paio di club inglesi, tra cui il Brighton ". Il talento della ...Sulla carta la squadra da battere, però, resta il, che può rifare i punti dello scorso anno. ... Non è da sottovalutare anche lache non ha le Coppe". Cosa ne pensi della gestione Gasperini ...

Bonucci, la moglie attacca: "Via dalla Juve senza nemmeno uno squallido ultimo abbraccio" Tutto Napoli

Da Torino - Napoli e Juve sulle tracce di Georgiy Sudakov Tutto Napoli

La pausa per le Nazionali è finita, man mano Sarri sta riaccogliendo i suoi a Formello per proseguire la preparazione in vista della sfida con la Juve. Un altro banco di prova ...Dopo la chiusura del calciomercato in tutti i tornei FIFA, il CIES Football Observatory ha pubblicato la sua 430^ edizione del Football Observatory Weekly Post dedicata ...Il nuovo ds arrivato dal Napoli ha firmato un contratto con i bianconeri per cinque anni, ma a fine stagione potrebbe già salutare ...