Napoli Ibanez | Spinosi | «La Roma non l’avrebbe mai venduto in Italia»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le parole dell’agente FIFA Spinsosi su: «Interesse del? C’è stato un gradimento, ma è rimasto lì» L’agente FIFA Lodovicoha raccontato un retroscena su, difensore dellaall’Al-Ahli su cui c’era stato un interessamento del. Di seguito le sue parole a Calcio24. «piaceva al? Lanon ha mai preso in considerazione di venderlo in. C’è stato solo un gradimento tecnico rimasto lì, non si è mai concretizzato in niente»

Retroscena di mercato su Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, passato in estate dalla Roma all'Al-Ahli, poteva restare in Serie A. Come rivelato da Lodovico Spinosi, intermediario del ...Parliamo di un ragazzo intelligente, adatterà il suo calcio a quello degli azzurri. Ibanez-Napoli, il retroscena Ibanez piaceva al Napoli La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in ...L'Al-Ahli, che annovera tra le sue fila Firmino, Mahrez, Saint-Maximin, Kessié, Mendy e Gabri Veiga; ha subito una batosta per 5-1 nella quinta giornata e a far più discutere sono state le prove dei ...