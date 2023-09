Napoli | Garcia prepara il 4-3-2-1 | il tecnico vara il tridente dei sogni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo La Gazzetta dello Sport,passerà al 4-3-2-1 per esaltare ilLindstrom-Osimhen-Ktskhelia, una linea offensiva che fa sognare i tifosi. CALCIO. Ildi Rudisi appresta a sorprendere tutti con un attacco inedito che fa già sognare i tifosi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore francese starebbe pensando dire un 4-3-2-1 per esaltare al massimo ilLindstrom-Osimhen-Ktskhelia. Con l’innesto del talentuoso danese, acquistato in estate dall’Eintracht Francoforte, l’imprevedibilità del reparto offensivo azzurro è destinata a salire vertiginosamente. Sia Lindstrom che Ktskhelia sono in grado di agire su entrambe le fasce e di accentrarsi, mandando in ...

... ', Spalletti ha trovato la posizione per Raspadori , Osimhen si frega le mani,riflette', altri, invece, che il classe 2001 dovrebbe andare via dalper beneficiare di una ...Non proprio una buona notizia per Rudie i tifosi del Calcio, che perderanno in quel periodo, oltre a Osimhen , già qualificato con la sua Nigeria, anche Zambo Anguissa . Il ...Con il danese potremo vedere movimenti semicircolari che lo avvicineranno al centravanti. Foto Twitter della SscNapoli Sabato nel match trae Genoa, Rudipotrebbe schierare il neo acquisto Lindstrom dal primo minuto, visto l' infortunio di Politano . Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Con il tridente Lindstrom - Osimhen - ...Archiviata la parentesi nazionali, la Società Sportiva Calcioè pronta a rituffarsi nel ... a partire da sabato 16 settembre con il match di Marassi contro il Genoa , gli uomini di Rudi...

Garcia stia attento a stravolgere il Napoli di Spalletti (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Napoli, chi sono i quattro che Garcia non toglie mai Corriere dello Sport

Il difensore del Napoli Ostigard elogia il compagno Kvaratskhelia: "Vedrete farà grandi cose anche quest'anno".Il Calcio Napoli dovrà fare a meno anche di Anguissa per la durata della Coppa d'Africa, che si disputerà a gennaio in Costa d'Avorio ...Termina l’impegno con le rispettive Nazionali per tutti i calciatori del Napoli. Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, avrà alcune cose da rivedere in vista della trasferta di Genova contro i rossoblu di G ...