MV Agusta Brutale 1000 RR Assen | un nuovo capitolo speciale

Una nuova edizione limitata per Mvche accende i riflettori sulla1000 Rr Assen.300 ESEMPLARI Nuova MV1000 RR Assen sarà costruita in Italia e sarà prodotta in serie limitata . Infatti, ne saranno realizzate 300 unità . Questo modello speciale è frutto della ...La gamma delle edizioni speciali firmate da MVsi arricchisce di una nuova moto che celebra i successi del marchio di Schiranna nel mondo del motorsport. Si tratta della MV1000 RR Assen, una due ruote che rendere omaggio alle 35 vittorie conseguite dal brand italiano sullo storico circuito olandese. Questo risultato fa della casa motoristica di Schiranna ...Oggi, per ricordare quell'epopea e sottolineare il legame tra la Casa della Schiranna e la pista della Drenthe, MVha lanciato un nuovo modello che si chiama per l'appunto1000 RR ...

MV Agusta ha presentato ufficialmente la nuova MV Agusta Brutale 1000 RR Assen con quattro cilindri da 215 CV di potenza max.