Mutti a CM | 'Che amarezza vedere il Messina in D | ora serve tempo Il 7° posto? Non ce lo toglie nessuno'

Lo afferma Luciano, primario del reparto di Oncologia dell'ospedale San Salvatore all'Aquila, medicoda gennaio ha curato con il suo staff il boss della mafia, il 61enne Matteo Messina ...L'AQUILA - Intervista streaming alle ore 12.30 Luciano, primario del reparto di Oncologia dell'ospedale San Salvatore all'Aquila, per illustrare ...avrà luogo venerdì 15 settembre, dalle ore ......di non essere state coinvolte nella discussione sull'accordo anti - inflazione e chiedonol'... Le voci dell'industria e della distribuzione I presidenti di Centromarca, Francesco, e di Ibc, ...'Lo scopo dell'incontro - spiega- è quello di riunire un gruppo di scienziati di livello mondiale, grazie a conferenze e panel aperti al pubblico, possano offrire un'opportunità unica di ...

Mutti: non lasciare sole aziende di marca in lotta all'inflazione - Il ... Il Sole 24 ORE

Mutti: bene salario minimo, ma applicare leggi in modo omogeneo ... Il Sole 24 ORE

C’era un tempo nel quale l’universo calcio della Sicilia solcava i più importanti palcoscenici del nostro campionato. Catania, Messina, Palermo (e non solo) hanno regalato alla nostra Serie A – specia ...L’AQUILA – “Da ieri ho ceduto le cure del paziente Matteo Messina denaro ai colleghi delle terapie di supporto e controllo del dolore. Al momento non ci sono indicazioni per proseguire le terapie atti ...Al via Photofestival 2023: dal 15 settembre al 31 ottobre la più importante rassegna milanese di fotografia d’autore porta in tutta la città e in alcune province lombarde 142 mostre diffuse in oltre 1 ...