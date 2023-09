Musetti-Diallo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lorenzose la vedrà contro Gabrielnel secondo e ultimo singolare di Italia-Canada, match valevole per l’esordio nella fase a gironi dellaper gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il giovane canadese prende il posto di Denis Shapovalov, che non gioca da Wimbledon a causa di un infortunio alla gamba e rimanda il suo rientro.partirà favorito secondo le quote dei bookmakers, ma guai a sottovalutare l’avversario, che possiede un tennis di livello assoluto, pertanto non sarà semplice per il giovane carrarino consegnare il punto alla sua squadra. C’è tanta curiosità attorno a quest’appuntamento, il primo in carriera tra i due. SEGUI IL LIVE DI ITALIA-CANADA SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA ...