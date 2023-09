Muller e Sané stendono la Francia | gli highlights

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Prima sconfitta nel 2023 per lavice - campione del Mondo in amichevole contro la Germania. La squadra affidata in extremis a Voller, dopo l'esonero di Flick, la spunta con l'eternoe ...

La squadra affidata in extremis a Voller, dopo l'esonero di Flick, la spunta con l'eternoe la freccia. I Bleus invece, senza il rossonero Giroud e con il nerazzurro Thuram in panchina al ...23 22.50 - In campo per 90 minuti nell'amichevole persa per 2 - 1 contro la Germania a Dortmund - gol a freddo die raddoppio nella ripresa diprima del rigore in chiusura di Griezmann - Mike Maignan e Theo Hernandez sono stati gli unici calciatori del nostro campionato impiegati per tutto il match ...Ct Deschamps GERMANIA (4 - 2 - 3 - 1) : Ter Stegen; Henrichs, Rudiger, Sule, Tah; Can, Gundogan; Sanè, Wirtz, Gnabri;. Ct. VollerHa sbloccato il risultato al 4' Thomas, schierato centravanti, ha raddoppiatoall'87'. Gli ospiti sono riusciti solo a ridurre le distanze all'89' con Griezmann su rigore. Deschamps ha ...

