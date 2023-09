Mulè sull' emergenza migranti | Errore epocale pensare di chiamarsi fuori

...la Fid - la legge dota l'Italia di un Osservatorio nazionale su queste due malattie e prevede la realizzazione di campagne informative per sensibilizzare la popolazione sulle patologie e'...Gli interventi varati dal Governo'onda di emozioni possono certo fruttare consensi, ma "non è così che si cura la piaga". Mario MuléAl 28' passano in vantaggio le trevigiane con una bella azione personale di Simeoni che entra in area e di piatto destro insacca'uscita del portiere. Al 43' pregevole azione manovrata delle ...'Non è che il governo trova i soldi per strada,'albero degli zecchini o nel campo dei miracoli, altrimenti saremmo come Pinocchio nel paese di acchiappa citrulli Un governo e una maggioranza seria come quella attuale prima di lanciarsi in ...

Mulè (FI): “Legge su screening pediatrico per diabete e celiachia ... Quotidiano Sanità