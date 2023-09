Mtv VMA’s 2023 | Taylor Swift da record con 9 statuette in una notte

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra i premi quello per il Video dell'anno e la Canzone dell'annoregina dei Video Music Awardscon 9e consolida il suo posto nella storia dello show. L’artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una solae si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Nella serata in cui anche i Måneskin hanno vinto per la seconda volta il premio Best Rock per il loro singolo ‘The Loneliest’,si è aggiudicata i premi Video dell’anno, Canzone dell’anno, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Migliori Effetti Visivi con ‘Anti-Hero’, Artista dell’anno, Best Pop, Show dell’Estate e Album dell’Anno con ‘Midnights’. Tra gli altri premi assegnati, il Best New Artist a TBD e Ice Spice, il Best ...