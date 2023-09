MTV Vmas 2023 | i Måneskin portano a casa il Best Rock Taylor Swift è l’artista più premiata

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Maneskin - Instagram Ieri sera, in diretta dal Prudential Center di Newark, in New Jersey, sono stati assegnati gli MTV Video Music Awards. Una cerimonia in cui è stata protagonista anche l’Italia, visto che i, con il brano The Loneliest, sono riusciti a sbaragliare tutti i loro avversari – tra cui i Foo Fighters e i Metallica – e a portarsi ail riconoscimento di video. Salgono così a due gli MTVagguantati dai Maneskin, vincitori lo scorso anno del premioAlternative con I Wanna Be Your Slave. La vera vincitrice della kermesse tuttavia è soltanto una:. La cantante americana ha vinto ben nove riconoscimenti, comprese le quattro categorie più importanti: Artist of the Year, Video ...

Vincitori2023 Ecco tutti i vincitori della serata: VIDEO OF THE YEAR, Presented by Burger King® Doja Cat " "Attention" " Kemosabe Records / RCA Records Miley Cyrus " "Flowers" " Columbia ...... tornando sul palco didopo ben 17 anni, con un medley dei suoi brani, tra i quali Whenever, Wherever, She Wolf, Objection (Tango) e Hips Don't Lie . A completare una serata da incorniciare, è ...The loneliest, brano incluso nell'ultimo album Rush! , ha portato la band italiana dei Maneskin sul più alto gradino del podio durante l'iconica serata di premiazione degli2023. Maneskin ...Gli2023 si sono svolti questa notte in diretta da Newark, New Jersey, e sono stati un'edizione come non se ne vedeva da tempo. Inaugurati nel 1984, i Video Music Awards della rete musicale ...

MTV VMAs 2023, i Måneskin trionfano come Best Rock per The Loneliest: i vincitori. FOTO Sky Tg24

Mtv Vmas, i Maneskin vincono come «Best rock» con «The Loneliest». Taylor Swift manda un bacio a Damiano Corriere della Sera

I Maneskin sono stati tra i vincitori degli MTV VMA’s 2023, sul cui palco hanno trionfato nella categoria Best Rock ...Shakira ha incantato tutti agli Mtv Video Music Awards, che si sono svolti ieri al Prudential Center di Newark, nel New Jersey ...Il gruppo si è portato a casa il riconoscimento nella categoria Best Rock per "The Loneliest" Il gruppo romano agli MTV Video Music Awards ha infatti vinto nella categoria "Best Rock", grazie al brano ...