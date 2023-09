MTV VMA | il bacio di Taylor Swift a Damiano

La7.it - Maneskin show durante l'edizione 2023 degliVideo Music Awards 2023 dove si sono aggiudicati il premio Best Rock . La band romana ha cantato il suo ultimo successo " Honey (are u coming...I Maneskin portano a casa un'altra vittoria. Il brano "The loneliest" vince il titolo di Best Rock agli. Subito dopo il gruppo rock ha cantato il suo ultimo successo "Honey (are u coming)". Durante l'esibizione, molto elettrizzante, Taylor Swift non si è trattenuta e ha fatto un gesto plateale ...La 40° edizione deglisi sono tenuti nella serata di martedì 12 settembre 2023 al Prudential Center di Newark , in New Jersey, ed è stata condotta da Nicki Minaj . Tante le stelle del mondo ...I Video Music Awards dihanno festeggiato la quarantesima edizione con un cerimonia di premiazione ( qui i vincitori ) e una serie di esibizioni al Prudential Center di Newark, New Jersey. Tra i performer, i Måneskin che ...

Mtv Vmas, i Måneskin trionfano con “The Loneliest”. E il New York Times si domanda: “Sono l’ultima rock band” La Stampa

Mtv Vmas, i Maneskin vincono come «Best rock» con «The Loneliest». Taylor Swift manda un bacio a Damiano Corriere della Sera

I Maneskin trionfano ai Video Music Awards (Vma) dell'emittente musicale Mtv portando a casa il premio 'Best Rock' per il video di 'The Loneliest'. Tanti i momenti iconici dello show che si è svolto i ...