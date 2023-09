MTV VMA 2023 | i Maneskin vincono nella categoria Best Rock | il bacio di Taylor Swift a David

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La serata dei MTV Video Music Awardsè stata dominata dache ha consolidato il suo postostoria dello show. Gli MTV Video Music Awardshanno avuto come protagonista indiscussache ha dominato la serata con 9 statuette e consolida il suo postostoria dello show. L'artista ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Successo anche per i, che hanno trionfatoper il singolo The Loneliest, ricevendo anche undadurante la loro esibizione. ...

Taylor Swift regina dei Video Musit Awards 2023 con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte ...Taylor Swift Iniziamo proprio da Taylor Swift , regina indiscussa di questa edizione deiVMAs 2023 , dove ha trionfato con ben 9 statuette su 13 nomination. In occasione di questo speciale evento,...Non sarebbe fine estate senza i Video Music Awards organizzati da. E non sarebberosenza qualcosa di assurdo che ci porterà a ricordarceli ancora per qualche anno. Ad esempio, il bacio tra Madonna e Britney Spears o ancora Nicki Minaji che, durante un'...Taylor Swift domina iVideo Music Awards 2023 e con 9 statuette consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto ...

Taylor Swift domina Mtv VMA con 9 premi, Best Rock ai Maneskin Agenzia ANSA

Taylor Swift bacia Damiano: guarda l’esibizione dei Måneskin agli MTV VMA 2023 Rolling Stone Italia

Agli MTV Video Music Awards è andato in scena un dietro le quinte ... Megan e Justin non stavano litigando La clip girata nel backstage dei VMA’s sembrava mostrare la rapper, 28 anni, e il cantante ex ...I rumors impazzano. Non sappiamo se si possa parlare di love story tra Taylor Swift e Damiano David. Di certo la cantante americana è una grandissima fan del leader dei Maneskin, che ...Taylor Swift regina dei Video Music Awards 2023 con 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L’artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte ...