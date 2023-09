Mtv Video Music Awards | i Maneskin vincono il premio Best Rock E Taylor Swift manda un bacio a Damiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Isono stati premiati, ancora una volta, agli Mtvcon “The Loneliest” sul palco del Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Nel 2022 con “I Wanna Be Your Slave” avevano vinto nella categoria MigliorAlternativo. La band di Roma era candidata in due categorie:Group, ma sono stati battuti dalle coreane BlackPink, e, che li ha visti primeggiare sui Linkin Park, Foo Fighters, Metallica, Muse e Red Hot Chili Peppers. “The Loneliest è una via di mezzo tra una lettera d’amore e un testamento. – ha raccontato, in una intervista per Spotify – L’ho scritta in un momento molto difficile della mia vita, quando ero lontano da casa e dalle persone che amo. L’idea è: cosa vorrei dire a ...

AGI - I Maneskin , la pluripremiata band romana , porta a casa il premio 'Best Rock' al gala deiMusic Awards (Vma) dell'emittente musicale, che si è svolto in New Jersey, per 'The Loneliest'. Straordinaria e molto applaudita la performance del gruppo rock che ha cantato il suo ultimo ...Scheda artista: Shakira TAGS Maneskin ,Music Awards ,VMAs , P. Diddy , Shakira La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...La lunga notte degliMusic Awards 2023 ha consacrato, ancora una volta, Taylor Swift . La cantautrice è stata la vincitrice indiscussa degliVmas 2023 con 9 statuette vinte su 13 nomination. Ottimo risultato ...Super show, ieri notte, agliMusic Awards 2023. Nella serata, che ha visto Taylor Swift vince tutto, sono state tante le esibizioni, tra cui anche quella dei Måneskin. La Swift ha vinto sette premi sugli otto dove era ...

Roma, 13 set. (askanews) - Taylor Swift, Nicki Minaj, Shakira e altre star della musica sfilano sul tappeto rosso della cerimonia degli MTV ...I Måneskin sono stati uno dei grandi protagonisti degli MTV Video Music Awards 2023. La band romana era in gara in due categorie, "Group of the Year" e "Best Rock".