“Mosca ha eluso l’embargo Usa | la produzione missilistica supera il periodo prebellico” | ora la Russia può aumentare la pressione su Kiev

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laelude le sanzioni e adesso la suaè sopra i livelli prebellici. È quanto sostengono alcuni funzionari americani, europei e ucraini citati dal New York Times tratteggiando così una situazione che dovrebbe preoccupare le forze armate ucraine nel futuro prossimo., essendo riuscita a garantirsi gli approvvigionamenti necessari per proseguire e addirittura rinforzare lainterna di munizionamento, potrebbenei prossimi mesi lasulle truppe di Volodymyr Zelenski. Vladimir Putin non ferma la sua ricerca di sostegno al di fuori dei confini russi per la sua guerra. Lo testimonia il vertice organizzato incon il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, nel corso del quale ...