Morto Brandon Hunter | ex Nba | aveva giocato a lungo in Italia A 42 anni “un malore durante yoga”

(Di mercoledì 13 settembre 2023)appena 42in circostanze ancora poco chiare. Exre Nba, per tante stagioni protagonista della pallacanestrona, da Napoli a Livorno, da Biella a Montegranaro. Per prima a dare la notizia della sua scomparsa è stata la Ohio University, dovecon la maglia dei Bobcats, prima di essere scelto al draft 2003 dai Boston Celtics. “Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio”, si legge nel tweet. Che non specifica le ragioni del decesso. Secondo Tim O’Shea, ex allenatore dell’Ohio, l’ex cestita è “collassato alla fine di una lezione di“. Alto 2 metri, fisico imponente,era un’ala-pivot che in ...

