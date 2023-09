La notizia dell'ennesima stragelavoro, trein una fabbrica di esplosivi a Casalbordino, in Abruzzo, ha accompagnato la seduta del Senato dedicata proprio al tema della sicurezza del lavoro. La mozione unitaria è stata ...La notizia dell'ennesima stragelavoro, trein una fabbrica di esplosivi a Casalbordino, in Abruzzo, ha accompagnato la seduta del Senato dedicata proprio al tema della sicurezza del lavoro. La mozione unitaria è stata ...20.20 Sindacati a Mattarella: nolavoro Dopo il crescendo dilavoro,i segretari di Cgil,Cisl e Uil scrivono al Presidente Mattarella,ringraziandolo innanzitutto per la sua attenzione ai temi del lavoro. "C'è una logica di mercato spietata che ...commenta Dopo la drammatica escalation dilavoro, i segretari di Cgil (Maurizio Landini), Luigi Sbarra (Cisl) e Uil (PierPaolo Bombardieri) hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 'L'incremento ...

Morti sul lavoro, dal Senato il segnale di una mozione unitaria Tiscali Notizie

Una donna incinta di 28 anni e il suo bimbo sono morti all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Non si conoscono ancora le cause del decesso. La donna, che abitava in via Costante Girardengo nel quartiere ...Un uomo di 45 anni è stato fermato e portato in carcere dopo che nella notte di martedì 12 settembre si è presentato sotto casa dell’ex ...Nel mondo ci sono 11 milioni di decessi all'anno. I numeri in occasione del World Sepsis Day ...