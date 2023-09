Lo ha comunicato il responsabile dell'organizzazione del Pd Igor Taruffi: "Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive per il collegio senatoriale/Brianza . Il...Il Pd appoggia la candidatura di Marco Cappato alle suppletive di. 'Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive per il collegio senatoriale/Brianza. Ildemocratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l'alleanza più larga ...Il Pd ha scelto di sostenere Marco Cappato alle elezioni suppletive per il collegio di, con le quali tra poco più di un mese si deciderà chi occuperà il seggio rimasto libero in ... il"ha ...Prima la notizia secondo cui ildemocratico lo avrebbe sostenuto, e in serata la conferma: i dem appoggeranno la candidatura di Marco Cappato nel collegio di- Brianza , seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi , l'...

Monza, il Partito Democratico appoggia Marco Cappato nelle suppletive TGLA7

Pd sostiene Marco Cappato alle suppletive nel collegio di Monza-Brianza Il Fatto Quotidiano

Il PD appoggia la candidatura del radicale Marco Cappato alle elezioni suppletive per il seggio da senatore lasciato vacante da Silvio Berlusconi.Cappato ha infatti già ricevuto il sostegno di Azione, Più Europa, Europa Verde, Sinistra Italiana, Radicali, Psi, Volt, Possibile e Base Italia, in un fronte ampio che sfida la candidatura di Adriano ...Obiettivo: "opporsi alla destra". Così, il Partito democratico ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Marco Cappato nel collegio di Monza-Brianza, seggio lasciato vacante dal ...