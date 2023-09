Monteruscello Fest 2023 conclude con un gran successo | due giorni dedicati alla solidarietà VIDEO

Parte questo lunedì, 11 settembre, in Piazza Agro City di Pozzuoli, l'attesissima edizione 2023 di, la due giorni organizzata dagli imprenditori flegrei Daniele e Simone Testa e Giovanni e Vincenzo Tammaro, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, dell'Aicast e della Camera di ...POZZUOLI. Parte domani sera a Pozzuoli con l'esibizione di Gigi Finizio il. Grande attesa per l'evento che rende piazza Agro City una cittadella del gusto con centinaia di offerte gastronomiche. L'evento sta riscuotendo un enorme successo, come si vede ...POZZUOLI. Generosi e buongustai accorrete: si va verso il tutto esaurito nell'acquisto dei biglietti per partecipare domani sera e dopodomani alche avrà luogo - a partire dalle ore 19 dell'11 e 12 settembre - in Piazza Agro City , trasformata in una cittadella del gusto con centinaia di offerte gastronomiche. L'evento sta ...A Pozzuoli l'11 e il 12 settembre arriva il, uno degli eventi di beneficenza a favore della Fondazione Telethon, che regalerà ai partecipanti 2 giorni di buon cibo e divertimento , tra spettacoli, concerti e ospiti d'...

Bilancio positivo in termini di pubblico per la prima giornata Monteruscello Fest annunciano gli organizzatori: la piazza acclama Gigi Finizio, tra gli stand gastronomici il bistellato Gennarino Espos ...Infatti il Monteruscello Fest si unisce per sensibilizzare, raccogliere risorse e dare supporto alla ricerca di Telethon sulle malattie genetiche rare. L’intero ricavato delle serate andrà al ...POZZUOLI – Parte stasera a Pozzuoli con l’esibizione di Gigi Finizio il Monteruscello Fest. Grande attesa per l’evento che rende piazza Agro City una cittadella del gusto con centinaia di offerte gast ...