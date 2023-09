Mondiali2026 | Cile Infortunio ginocchio per Vidal | necessario intervento

Qualificazioni Mondiali 2026: Marquinhos trascina il Brasile, Cile-Colombia 0-0 - Sportmediaset Sport Mediaset

Qualificazioni Mondiali 2026: vittoria per Brasile e Argentina, stecca l'Uruguay RaiNews

Le soste per le Nazionali rischiano sempre di danneggiare i club, è inevitabile. Facciamo chiaramente riferimento agli infortuni in cui spesso si imbattono i calciatori convocati dalle rispettive Nazi ...Ecco tutti i risultati della seconda giornata del girone CONMEBOL di Qualificazioni Mondiali 2026. In testa la coppia Argentina-Brasile.Dopo due giornate nelle qualificazioni , a quota 6 ci sono solo Brasile e Argentina: i verdeoro vincono in Perù 1-0 grazie alla rete Marquinhos, a segno al 90'. I risultati delle partite ...