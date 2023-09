Mondiali di Lotta | l’Italia a Belgrado per la qualifica olimpica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma – Sono imminenti idiche si svolgeranno adal 16 al 24 settembre. E la competizione iridata è la prima nel calendario internazionale per conquistare i pass olimpici per Parigi 2024. Ci saranno 18 categorie di peso in gare e per ciascuna di esse verranno attribuiti cinque posti per Nazione, per un totale di 90 carte a cinque cerchi tra uomini e donne sulle materassine. Come riporta la nota di coni.it ‘garantiranno una quota al proprio NOC (Comitato Olimpico ndr) i quattro medagliati (oro, argento e i due bronzi) e il quinto classificato, vincente dello spareggio tra i due perdenti delle finali per il terzo posto’.sarà Presente con 17 atleti. Nello stile libero occhi puntati su Simone Piroddu (-57 kg/foto UWF), Colin Realbuto (-65 kg), Frank Chamizo Marquez (-74 kg), William Raffi ...

Ai blocchi di partenza, a Belgrado, in Serbia, i Campionati di, che si svolgeranno da sabato 16 a domenica 24 settembre. Per ogni categoria di peso, ben 18, saranno assegnati cinque posti nazione, per un totale di 90 carte tra uomini e donne.

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che colpisce cinquanta milioni di persone ogni anno ...La grande attesa sta per finire in vista dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in programma a Belgrado da sabato 16 a domenica 24 settembre e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per ...