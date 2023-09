Molte Fedi | sold out per Mario Calabresi al Conca Verde

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Bergamo. È previsto per venerdì 15 settembre il ritorno di, per la presentazione del libro “Sarò la tua memoria”. L’incontro sarà alle 18 al cinema. L’evento, riservato ai possessori della card, è-out. “È un grandissimo piacere avere ospite, per il secondo anno di fila,, giornalista e scrittore – afferma Daniele Rocchetti, direttore della rassegna – che presenterà “Sarò la tua memoria”, il suo nuovo lavoro uscito quest’anno per Mondadori. Un volume dedicato ai bambini ma significativo anche per il mondo adulto, che tratta in maniera leggera e al contempo profonda un tema importante quanto difficile: lo sterminio del popolo ebraico ...