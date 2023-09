Moldavia espelle il responsabile di Sputnik per propaganda e disinformazione

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laha espulso ilnazionale dell'agenzia di stampa russa, Vitaly Denisov, accusandolo di diffondere. La misura è stata presa in risposta all'...

L'attuale governo filo - Ue dellaha condannato fermamente l'invasione russa dell'Ucraina e ha denunciato un complotto russo per cercare di rovesciarlo. L'espulsione di Denisov è un ...Quest' l'annuncio del ministro degli esteri Luigi Di Maio a Berlino, a margine della conferenza stampa organizzata per il sostegno alla, minaccia dalla Russia. Di Maio ha spiegato che l'...L'attuale governo filo - Ue dellaha condannato fermamente l'invasione russa dell'Ucraina e ha denunciato un complotto russo per cercare di rovesciarlo. L'espulsione di Denisov è un ...Quest' l'annuncio del ministro degli esteri Luigi Di Maio a Berlino, a margine della conferenza stampa organizzata per il sostegno alla, minaccia dalla Russia. Di Maio ha spiegato che l'...

Moldavia espelle il responsabile di Sputnik per propaganda e ... Globalist.it

La Moldavia espelle 45 diplomatici russi, Mosca minaccia: "Risponderemo" Today.it

La Moldavia ha espulso il responsabile nazionale dell'agenzia di stampa russa Sputnik, Vitaly Denisov, accusandolo di diffondere propaganda e disinformazione ...Un giovane moldavo condannato per una serie di furti, scontata una parte della pena, è stato espulso dall'Italia ma ha deciso di rientrare illegalmente, conseguendo un arresto e una nuova condanna.Nei mesi di luglio e agosto di quest’anno la Moldova ha espulso 45 diplomatici russi e il personale dell’ambasciata, motivando la decisione con la preoccupazione per i tentativi di Mosca di “destabili ...