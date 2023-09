Modello Piantedosi | ecco come sarà la minigonna primavera estate 2024 disegnata dal ministro

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Che Matteonon fosse un granchédell’Interno lo si era capito sin dal demenziale decreto “Anti rave” di un anno fa – anche se l’insindacabilità del giudizio impietoso sulla sua inadeguatezza ministeriale è arrivata solo all’indomani della strage di Cutro. Ma va riconosciuto all’uomo di averne preso atto e di essersi ora reinventato grazie alle idee e a un innegabile coraggio imprenditoriale. E’ della scorsa settimana infatti la notizia che Matteoha definitivamente abbandonato la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per lanciarsi nel mondo della moda: “Le donne devono essere libere di uscire la sera in”, ha dichiarato l’exe neo-stilista a Palermo, all’indomani di numerosi casi di stupro e femminicidi, per lanciare la sua ...

"Le donne devono essere libere di uscire la sera in minigonna", ha dichiarato quello che possiamo ormai chiamare ex ministro e neo-stilista.