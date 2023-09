Moda e spettacolo | due serate a Mirabella Eclano | madrine Denny Mendez e Matilde Brandi | ospiti speciali Tony Tammaro e Simone Schettino

... mercoledì 13 settembre, per 'Ritratti di Stile', il connubio saràe cabaret, con la spumeggiante conduzione della coppia esplosiva Denny Mendez - Carlo Maria Todini, le uscitedi Bonatti ...... saranno protagonisti 'Lae lo stile nel Rinascimento italiano' , una sfilata in cui si ... saranno allestiti stand gastronomici con prodotti tipici mentre alle ore 19 si terrà unodi ...Lanciare oggetti ai concerti , soprattutto a quelli degli artisti più gettonati, insomma, sta diventando sempre una più una; una tendenza così diffusa che negli ultimi mesi se n'è parlato già ...... alle ore 21, nella Chiesa di Maria Santissima Assunta: in scena Preghiere,tra parole e ... Ha espresso il suo amore per laaffermando che 'alcuni artisti straordinari' lavorano in ...

Moda, la sfilata S/S 2024 di Michael Kors a Brooklyn per la New York Fashion Week. FOTO Sky Tg24

MODA' | ALE & FRANZ SARANNO OSPITI DEL GRAN FINALE ALL ... Friends & Partners

Con la fine delle vacanze estive sono ricominciati anche gli eventi glamour e mondani più attesi del mondo dello spettacolo: dopo il Festival di Venezia '80, ieri è stato il turno degli MTV Video ...La Puglia si prepara ad accogliere l'International Fashion Award 2023, un evento prestigioso e unico nel suo genere, organizzato da Mad Mood Srls, che dal 13 al 17 settembre 2023 ...Le maisons più importanti sfileranno all’inizio della stagione estiva nello stile che da qualche anno caratterizza anche la Capitale. Il concerto di fine 2023 sarà nello scalo dorico con una star dell ...