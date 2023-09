Misteri d' Italia? No | si devono chiamare segreti e devono essere svelati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Portella delle Ginestre, Enrico Mattei, Piazza Fontana, Brescia, Italicus, Ustica, Bologna, Rapido 904, Capaci, via D'Amelio, Georgofili. Episodi tristemente noti alle cronache e genericamente etichettati come “d'” ai quali vanno aggiunti tentativi di presunti colpi di Stato, strategie della tensione e opposti estremismi. Bene ha fatto lo scrittore Carlo Lucarelli a stigmatizzare che iattengono a una dimensione religiosa mentre qui ci troviamo semplicemente davanti anascosti in triplice copia in qualche cassetto. Periodicamente sui giornali si “riapre qualche caso”. Esattamente come è successo con le recenti parole dell'ex premier Giuliano Amato che ha riproposto la tesi del missile francese come causa dell'abbattimento dell'aereo Itavia precipitato a Ustica nel 1980. PAROLE ...