(Di mercoledì 13 settembre 2023) Kim e Putin potrebbero trovare una facile intesa su più ambiti, in primis quello militare. Ecco cosa c'è in ballo

... tanto piu' che il lancio odierno di duebalistici a corto raggio, che a quanto pare sono ... L'obiettivo dell'incontro Putin che punta ad ottenere armi, in primo luogo droni, eda ...... il presidente russo punta alle riserve didi Kim, mentre il dittatore nordcoreano cerca ... che ha lanciato attacchi con droni esull'Ucraina. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha aumentato ...... che da oltre 18 mesi combatte la guerra in Ucraina: Pyongyang potrebbe garantiree pezzi ... La Corea del Nord ha lanciato l'ultima volta duebalistici a corto raggio il 30 agosto. ...... strutture aeroportuali e portuali ; impianti di deposito di, navi e ponti. Inoltre, può penetrare diversi piani di un bunker prima che la testata vera e propria esploda: dei 600...

Missili, munizioni, tecnologia: le ipotesi sull'accordo segreto tra Kim ... ilGiornale.it

Kim e Putin, l’incontro di oggi in Russia. Dalle armi al cibo, di cosa stanno parlando Corriere della Sera

La decisione di inviare missili Atacms in Ucraina, se confermata, seguirà il tipico processo decisionale degli occidentali nella guerra russo-ucraina: prima ci si rifiuta di fornire a Kiev alcune armi ...Kim e Putin potrebbero trovare una facile intesa su più ambiti, in primis quello militare. Ecco cosa c'è in ballo ...Il vertice con lo zar forse al cosmodromo di Vostochny. La delegazione nordcoreana: i responsabili di munizioni, satelliti e Marina ...