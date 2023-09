Milano violenta | ragazzo in coma farmacologico dopo un pestaggio in viale Gorizia

(Di mercoledì 13 settembre 2023)continua a sfornare episodi di grave violenza. Undi 23 anni è ina seguito di unavvenuto la notte scorsa in, in zona Darsena. A dare l’allarme, attorno alle 4, è stato un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della voltante che gli hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli inquirenti analizzano le telecamere La polizia sta cercando di analizzare le immagini delle telecamere adiacenti( purtroppo ...

In occasione del Mahsa Day il prossimo 16 settembre a Roma e Milano, si terranno due manifestazioni nazionali, organizzate dalla comunità iraniana in Italia, in ricordo di Mahsa Amini la ragazza uccis ...Yusuf Said è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per aver violentato una donna nella notte tra il 28 e 29 aprile ...Milano, la decisione del giudice sul 32enne accusato di aver abusato di una 57enne che cercava un riparo per la notte: riconosciute le attenuanti generiche ...