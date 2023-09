Milano | sul corpo di Gianni | morto a due passi dalla sede Sky «trovati ematomi su collo e viso»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «era una persona buona, non ha scavalcato alcuna recinzione e non costituiva assolutamente una minaccia». Giuseppe Geraci assiste la famiglia di Giovanni Sala, il 34enne palermitanonella notte tra sabato e domenica 20 agosto davanti alladi Sky Italia in zona Rogoredo a, dopo essere stato bloccato a terra da due vigilanti. Il legale spiega a Fanpage che dai filmati visionati, così lo chiamavano tutti, non voleva superare i cancelli della struttura. I due vigilantes ora risultano indagati per omicidio colposo. L’autopsia suldel giovane spiega che la morte è sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio. Non sono state riscontrare lesioni evidenti o fratture a livello toracico. Tuttavia, afferma l’avvocato «questo non vuol dire che non sia ...

A confermare l'urgenza di intervenire in particolar modocapitale umano sono anche i recenti ... che si è svolto ail 13 settembre. L'Index, che misura la competitività degli ecosistemi di ......arrivata dalle parole della Sopraintendente del comune di, che comunque non sarebbero ancora state tradotte in documento, ma che, nell'ipotizzare l'entrata in vigore nel 2025 di un vincolo...... che hanno chiuso in calo, pur se sopra i minimi di giornata (- 0,36%, Parigi - 0,42%, ... Oggi parla Christine Lagarde Intanto, i riflettori sono puntativerdetto Bce di domani: con le nuove ...Giuntoposto insieme al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , Briatore ha visitato ... Montecarlo, Porto Cervo, Doha, Riyadh, Roma,e Kuwait City. Intercettato da alcuni ...

Milano, sul corpo di Gianni, morto a due passi dalla sede Sky ... Open

Milano, il popolo delle tende torna in piazza: «Sul caro affitti solo ... Open

La Borsa di Milano (-0,36%) chiude debole, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati resta l'incertezza per le decisioni della Bce sul fronte del rialzo dei tassi. (ANSA) ...L'estate sta finendo ma non i festival: oggi andiamo alla scoperta di Le Alleanze dei Corpi, progetto che va oltre i confini di ogni genere ...Grande successo per l’edizione 2023 del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, che assegnerà 1 milione di euro a una scoperta in ambito Life Science. Sono infatti 67 le candidature pervenute da ...