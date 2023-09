Milano | rubano capi firmati in via Monte Napoleone col trucco della borsa schermata | arrestati – Video

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Magliette firmate e cappellini di marca rubati nei negozi in viagrazie al. La polizia di Stato ha arrestato lunedì pomeriggio due cittadini peruviani, di 18 e 25 anni, con precedenti e irregolari, per furto aggravato in concorso. Gli agentiSquadra Mobile, verso le ore 19, hanno notato i due uomini che, dopo aver sostato all’esterno di un negozio di abbigliamento in via Ponte Vetero, hanno percorso via Broletto per recarsi in un negozio di abbigliamento sportivo in via Torino dove, senza farsi notare dai commessi, hanno rubato quattro cappelli da baseball per nasconderli nelladel 18enne. I poliziotti li hanno subito fermati all’esterno del negozio e li hanno ...

Jean Venier è quindi stato premiato durante l'evento che si è svolto ieri, 12 settembre, a, ... ecco chi lo produce Forzano la porta finestra egioielli e orologi, bottino da 20mila euro ......

Arrestati per furto aggravato in concorso due peruviani di 18 e 25 anni. Con una borsa artificialmente ricoperta di carta d'alluminio e nastro adesivo per «schermare» il