Milano | in coma 23enne aggredito alla Darsena | fermato un sospettato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È infarmacologico al Policlinico diun ragazzo italiano di 23 anni, trovato incosciente a terra da un passante in zonaintorno alle 4 di notte, dopo aver subito un violento pestaggio. Gli agenti di polizia arrivati sul posto, in viale Gorizia, hanno immediatamente praticato un massaggio cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorritori che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso. Dopo una prima ricostruzione dell’accaduto, gli agenti hannoun 28enne di origine tunisina, individuato come il presunto aggressore. Ilha riferito agli investigatori dell’Ufficio prevenzione generale di aver colpito la vittima perché aveva visto ilimportunare una donna, che però non era sul posto all’arrivo degli agenti e non è stata identificata. La sua ...

