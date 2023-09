Milano | il popolo delle tende torna in piazza | «Sul caro affitti solo iniziative di facciata La protesta va avanti»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) A poche settimane dal rientro in università, i collettivi studenteschino a far sentire la propria voce perre contro il. E lo fanno ancora una volta accampandosi inLeonardo da Vinci, a, dove lo scorso maggio Ilaria Lamera piantò la sua prima tenda dando il via a un movimento diche si è allargato a tutta Italia. «L’avevamo promesso: finché qualcosa cambierà, noi ci saremo», dice l’ideatrice dell’iniziativa al Corriere della Sera. Ieri, 12 settembre, dal Politecnico disi è ricreato un piccolo accampamento, composto da un gazebo e undicicanadesi. «Nelladei grattacieli e dei grandi eventi qualcosa si è inceppato», denunciano ...

... le istituzioni hanno provato ad arginare il malcontento degli studenti: il governo ha promesso una stretta sugli affitti brevi, mentre il comune diha introdotto una nuova formula di canone ...ROMA " Un viaggio in auto daa Roma per cambiare la narrazione di una malattia rara e poco conosciuta: l'angioedema ... questa volta non di una città, di uno di una religione ma di una ...Consideriamo gli italiani unmaturo. Noi puntiamo su prudenza, attenzione e responsabilità". ... in corso a. " Vado speso in America per motivi familiari " ha proseguito Vaia - Due anni ...... stavolta di un longilineo attaccante inglese a ridare il sorriso alrossonero. ... ma ...a questo però ci sono altre doti che hanno permesso al terzino con i genitori pugliesi emigrati a...

Milano, il popolo delle tende torna in piazza: «Sul caro affitti solo ... Open

Milano, il popolo di TikTok in coda dall'alba per riempire la borsa di abiti a 18 euro: «Poi magari li rivendiamo con le app» Corriere Milano

Movida stile Cenerentola, con «i tavolini all’aperto “chiusi” a mezzanotte» per arginare il divertimento fuori controllo. È l’idea annunciata, ieri, ...Sarà sepolta domani mercoledì 13 settembre nel cimitero dei bambini a Bruzzano (Milano) la neonata trovata morta lo scorso 28 aprile in un ...Per i quasi 20mila cittadini di origine ucraina che risiedono solo a Milano, la partita di questa sera contro l ... anche in periodo di guerra vogliamo dimostrare di essere un popolo forte“, aggiunge.