(Di mercoledì 13 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Le promesse non sono state mantenute. Dal governo, soltanto falsi e roboanti annunci sui giornali o iniziative di facciate". Sono tutti i d'accordo i ...

...dall'Assemblea il 10 maggio 2023 eacquisti effettuati dall'avvio del programma di buyback, Eni detiene 65.336.689 azioni proprie pari al 2,84% del capitale sociale. Nel frattempo, a, ...... ora introducendo una nuova formula di canone concordato, diviso per zone della città, come ha fatto il comune di. Tutte proposte inconcludenti perstudenti , il cui ritorno in tenda vuole,...Questa formula invece dava un enorme vantaggio rispetto all'acquisto: con il prestitoartisti ... ce lo conferma Quando noi abbiamo iniziato quest'operazione il Museo del '900 dinon ...... Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, padroni di casa dell'evento che si è tenuto ieri sera, nel suggestivo cortile del Portrait. Cena IEO 2023:ospiti all'evento guarda le ...

Milano, gli studenti tornano a protestare contro il caro affitti TGLA7

Tende davanti al Politecnico di Milano, gli studenti protestano ancora contro il caro affitti: “Dalla… Il Fatto Quotidiano

Le Borse europee sono contrastate a metà seduta, con i future Usa in rosso in vista dell'inflazione americana. La Bce si riunirà il 13 settembre per decidere sui tassi. Spread Btp-Bund… Leggi ...Il suo fidanzato, prima le ha tirato pugni sul viso e calci diretti al corpo, poi l'ha rapinata. Una violenza inaudita quella di un uomo di origine peruviana di 47 anni, che ha iniziato ...La mamma del neonato, che sarebbe ancora minorenne ed era accompagnata dalla sorella con un bambino piccolo e da un cognato, è all'hotspot di Lampedusa dove è supportata dalle psicologhe. Dovrebbe ...