Milano | 23enne pestato a sangue in strada | è gravissimo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato la notte scorsa in viale Gorizia in zona Darsena a. A dare l'allarme, attorno alle 4, un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante che gli hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.Si trova in ospedale in coma farmacologico presso il Policlinico ilvittima di un'aggressione questa notte a, nella zona della Darsena, precisamente in via Gorizia, dove un passante lo ha trovato a terra incosciente. Avvertita la polizia gli agenti gli ...... botte a un minore per rapinarlo: arrestati il trapper Dahirvé e un amico Leggi Anche, uomo ...una donna - non ancora identificata - e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul. ...Pestato a sangue e lasciato sull'asfalto : ora è in coma farmacologico al Policlinico di, dopo l'aggressione subita in pieno centro. La vittima è un, la polizia ha già fermato un sospettato di 28 anni. Chi è il ragazzo in coma . Chi è il presunto aggressore . Come sta il ...

Milano, 23enne aggredito nella notte in zona Darsena: è in coma Sky Tg24

Ragazzo pestato a sangue in strada a Milano, è gravissimo Adnkronos

Quando i soccorritori del 118 arrivano, lo trovano a terra e incosciente. È pieno di traumi al volto, è stato picchiato. A chiamare ambulanza e automedica, quasi esattamente alle 4 di notte tra marted ...Un ragazzo di 23 anni si trova in coma in ospedale dove è arrivato in gravissime condizioni: è stato aggredito in Darsena a Milano da un ragazzo di ...Ragazzo di 23 anni pestato a sangue in zona Darsena a Milano: è in coma farmacologico, fermato un 28enne sospettato di averlo aggredito ...