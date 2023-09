Milano | 23enne pestato a sangue in strada | è gravissimo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato la notte scorsa in viale Gorizia in zona Darsena a. A dare l’allarme, attorno alle 4, un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante che gli hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Un ragazzo di 23 anni si trova in coma farmacologico in prognosi riservata al Policlinico diin seguito ad un violento pestaggio subito in viale Gorizia , zona Darsena . Il giovane è stato trovato, verso le 4 del mattino , a terra incosciente e con numerosi traumi al volto. A dare l'...Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale policlinico dima gli ...di avere visto la vittima importunare una donna e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul. ..., ragazzo pestato è in coma: identificato l'aggressore Identificato il presunto aggressore, ...una donna - non ancora identificata - e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul. ...Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di. A picchiarlo violentemente sarebbe stato un altro giovane la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Milano, 23enne aggredito nella notte in zona Darsena: è in coma Sky Tg24

Ragazzo pestato a sangue in strada a Milano, è gravissimo Adnkronos

Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato la notte scorsa in viale Gorizia in zona Darsena a Milano. A dare l’allarme, attorno alle 4, un passante che ha notato il giovane riverso a terra. Sul posto ...L'aggredito, di nazionalità italiana, si trova ora ricoverato in coma farmacologico e i medici monitorano attentamente le sue condizioni di salute. L'aggressore sostiene di essere intervenuto per salv ...È stato pestato in viale Gorizia, in zona Darsena, in pieno centro a Milano. Ha 23 anni il ragazzo aggredito la scorsa notte. Al momento si trova in coma farmacologico. Dopo l’allarme fatto scattare d ...