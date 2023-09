, Kalulu verso il forfait:il giorno della veritàNon c'è certamente lo stesso ottimismo per l'ex difensore del Lione, alle prese con dei problemi muscolari. Sono previsti nuovi ...Cronaca [ 13/09/2023 ]test per IT - alert: alle 12 tutti i cellulari suoneranno Attualità [ ... AYROLDI VAR: IRRATI AVAR: MAGGIONI INTER "Sabato 16/09 h.18.00 SOZZA ...Ma ora sta soprattutto al giocatore capire cosa vuole fare: tornare (al massimo entro) a ... GOL E HIGHLIGHTS STAGIONE 1999/2000 - ANDRIJ SHEVCHENKO 24 gol in 32 presenze con ilSTAGIONE ...Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Palermopomeriggio la Primavera rosanero di Stefano Di Benedetto darà il via alla propria stagione, ... A destra è arrivato dalFrancesco Fontana, classe ...

Milan, domani la presentazione di Jovic: sarà disponibile per il derby Pianeta Milan

Milan, domani alle ore 14 la presentazione di Jovic Sportitalia

Si aspettano novità sulle condizioni di tanti calciatori, dopo le fatiche con le proprie nazionali. Attesa per Kalulu ...Inter-Milan, una notizia che non farà di certo piacere ai tifosi rossoneri. Il difensore non sarà infatti della partita, vediamo qui di seguito alcuni dettagli ...Kalulu va verso il forfait. Ha lavorato a parte in questi giorni. Nelle prossime ore ne sapremo di più. Il rischio di saltare il derby è alto ...