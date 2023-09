Milan | Baresi | “Inter favorita | ma noi vogliamo diventarlo”

... Pessina del Monza, Calabria, Leao e Thiaw del, Pavoletti del Cagliari, Fagioli della Juve. ... Tra i premiati Andrij Shevchenko (Gentleman internazionale), Franco(Gentleman Platino), ...Francogioca a nascondino, o perlomeno prova a nascondere il suo. Nel corso della premiazione del Gentleman Fair Play, il vicepresidente onorario delha parlato anche del derby che mette ...Commenta per primo In occasione del Premio Gentleman Fair Play, in cui è stato premiato come 'Gentleman Platinum', Francoparla del derby e delin generale a Sky Sport . Queste le sue dichiarazioni: Il derby arriva un po' troppo preso 'Forse, però va accettato. Il derby è molto sentito, le due squadre ...Vari i temi toccati dal noto attore italiano, tra cui la fede per il, il derby, Rafael Leao,e la Nazionale. Nel video sottostante, tutte le sue dichiarazioni.

Milan, Baresi: "Il derby arriva troppo presto. L'Inter è favorita, noi vogliamo diventarlo" TUTTO mercato WEB

Milan, Baresi: "Per il derby c'è fiducia, Inter favorita ma noi vogliamo diventarlo" - Sportmediaset Sport Mediaset

(dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – Intervenuto dal palco durante il Premio Gentleman 2023, Baresi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le parole dell’ex Milan. Milan News 24 – Registro ...L'ex difensore dei Rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby contro i Nerazzurri in programma sabato prossimo.“Forse questo appuntamento arriva troppo presto, però va accettato. Il derby è molto sentito, le due squadre stanno bene. L’Inter ci ha sempre fatto soffrire quindi sappiamo le difficoltà che potremmo ...